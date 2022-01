Giustizia: Siracusano (FI), Cartabia a Messina segnale di grande attenzione per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per la sua visita odierna a Messina, e soprattutto per la sensibilità dimostrata in merito ai temi riguardanti la città dello Stretto. Il guardasigilli durante il suo sopralluogo presso gli uffici giudiziari ha preso contezza dei problemi storici della nostra realtà, in modo particolare per quanto riguarda la pianta organica e l'edilizia giudiziaria, un'emergenza quest'ultima ormai non più sostenibile". Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, secondo cui "servono nuovi magistrati, servono nuovi addetti ai lavori per gestire una mole di atti arretrati ed estremamente complessi: 'Arriveranno - come ha detto il ministro - con i concorsi molti giovani, e saranno una risorsa. Le scoperture sono circa 1.300: è tantissimo. Al momento in Italia contiamo 11 giudici su 100 mila abitanti, troppo poco, mentre in Germania sono circa 24. Mi fa gioire la notizia dell'accordo con le università - ha sottolineato ancora il ministro - per migliorare il sistema giustizia e lo smaltimento dell'arretrato grazie all'aiuto delle giovani leve'". "Siamo certi - conclude Siracusano - che il ministro Cartabia aiuterà Messina in questo percorso di rinnovamento".(Rin)