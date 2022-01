Sicurezza: De Luca, su violenza donne non si guarda in faccia a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo segnalato baby gang a livelli preoccupanti, violenza contro le donne e bestialità. Il capodanno a Milano, a piazza Duomo. Ma che razza di Paese siamo diventati? Due ragazze circondate da un branco di bestie e poi altre parti d’Italia. Sul tema della violenza alle donne dovremmo triplicare le pene, altro che baby gang, immigrati. In queste vicende non si guarda in faccia a nessuno: nessuno deve alzare un dito su una nostra ragazza". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)