Napoli: De Luca, investiremo Corte Conti di aumento stipendi vertici a teatro San Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo verificato che il sovrintendente ha deciso di attribuire a una persona che lavorava al teatro San Carlo nominandola direttore uno stipendio da 150mila euro l’anno, senza informare nessuno. Secondo la Regione è misura non prevista da statuto, quindi non legittima. Investiremo della cosa anche la Corte dei Conti. C’è stato un parere del ministero imbarazzante: procedura sostanzialmente corretta. Al di là di questioni statutarie, intollerabile con lavoratori in cassa integrazione e difficoltà, qualcuno abbia lo stomaco di portarsi lo stipendio a 150mila euro e nominare figure inutili". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)