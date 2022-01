Napoli: Maresca, preoccupati per futuro Patto per Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in questo Consiglio non ci saranno interventi di maggioranza e minoranza, ma di cittadini preoccupati per la loro città e quello che potrebbe accadere. Oggi ragioniamo di una norma nazionale, della cui efficacia si dovrebbe discutere e concretizzare con l'accordo che il sindaco dovrà fare con il Consiglio dei ministri". Lo ha affermato in una nota il consigliere comunale dell'opposizione Catello Maresca: "Un risultato raggiunto in maniera trasversale quello dell'assessore Barretta, che riconosce il contributo ricevuto da tutte le componenti politiche sia a livello cittadino e nazionale. Oggi è in discussione una norma che è un risultato significativo per la città, il massimo possibile nella situazione di tecnicismo che impegna ben 14 commi della legge di bilancio. Frutto di un'operazione di raccordo e sintesi su tanti punti. Un percorso che, pur essendo forse il migliore raggiungibile, tuttavia non è e non sarà sufficiente. Non ci rimangiamo una parola di quelle contenute nella norma, approvata il 30 dicembre scorso dal Parlamento, perché all'articolo 572 è prevista una possibilità alternativa. Prevede cioè una serie di ipotesi alternative per la copertura economica che il governo richiede alla città. Ma il principale impegno che il governo ha richiesto alle città non deve essere quello di aumentare le tasse". (segue) (Ren)