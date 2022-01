Campania: M5s, incontro con ministro Patuanelli su peste suina africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Il Movimento Cinque Stelle, a ogni livello istituzionale, sta ponendo la massima attenzione sull'andamento della situazione epidemiologica a seguito della conferma dei casi di positività di peste suina africana rinvenuta in alcune carcasse di cinghiali in Piemonte e Liguria. Con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue su questioni che riguardano da vicino gli interessi di cittadini e imprese, i gruppi consiliari regionali si sono confrontati con la rappresentanza governativa e parlamentare del Movimento, al fine di sviluppare un'azione comune sull'intero territorio nazionale". Lo hanno annunciato i consiglieri regionali e membri della commissione agricoltura Michele Cammarano e Salvatore Aversano, a margine dell'incontro che si è volto ieri sera tra i gruppi del Movimento 5 stelle regionali e il ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli: "Il pericolo della diffusione della malattia negli allevamenti suinicoli attraverso la fauna selvatica (cinghiale) è notevole e desta particolare preoccupazione negli allevamenti all'aperto ed in quelli familiari per autoconsumo maggiormente diffusi nella nostra regione". (segue) (Ren)