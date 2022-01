Torino: assessora alle Carceri incontrerà nuovo direttore casa circondariale per discutere criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città di Torino riserva la massima attenzione alla situazione critica e di disagio che vivono quotidianamente sia i reclusi e sia il personale della casa circondariale Lorusso e Cutugno. A tal fine, già nei prossimi giorni incontrerò il nuovo direttore della casa circondariale per fare il punto sulla situazione e, dopo di lui, vedrò i rappresentanti sindacali della Polizia penitenziaria. Lo ha annunciato l'assessora alla Legalità Gianna Pentenero in una nota stampa. "Alle già note e denunciate carenze strutturali del carcere, come avvenuto nel caso del reparto Sestante, occorre – ha continuato Pentenero -aggiungere le carenze di organico e i problemi organizzativi. (segue) (Rpi)