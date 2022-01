© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non chiediamo la modifica dei colori, guardiamo la sostanza. Qualche collega di altre Regioni chiede che sia rotto il termometro per non misurare la febbre. Se sono anche Covid anche con altre patologie, sempre Covid sono. Vedremo come evolverà il manicomio delle quarantene, dell’Italia a colori. Non ne parliamo più". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)