Napoli: De Luca. finito tempo ricatti e marchette a teatro San Carlo

- "Se qualcuno immagina di continuare a concepire il Teatro San Carlo come bottega si sbaglia. Negli anni logica di ricatto: siccome è un bene mondiale, devono per forza finanziarlo. Io ho detto a tutti che il tempo dei ricatti è finito e la Regione Campania non è più disponibile a finanziare marchette, abusi d’ufficio. Pretendiamo gestione rigorosa. Alcuni finanziamenti non arrivano perché mandano rendicontazioni da anni. Il San Carlo lo teniamo aperto noi, noi l’abbiamo difeso, abbiamo tutelato i lavoratori, orchestrali e corpo di ballo. Chi oggi parla non ha titolo per aprire bocca. Non difenderemo né ricatti né gestioni privatistiche". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)