Napoli: De Luca, sconvolgente mancato coinvolgimento Muti per teatro San Carlo

- "Abbiamo un’altra anomalia che ha colpito. Abbiamo Riccardo Muti, napoletano illustre, che lavora nel mondo. Non nel teatro San Carlo. Io vorrei parlare con Muti, qualche chiacchierata ce la siamo fatta nei mesi passati, ma credo che sarebbe utile avere una discussione di fondo con lui. Intanto per sollecitarlo a un impegno diretto e per avere consigli, indirizzi. Mi pare una cosa sconvolgente, abbiamo un sovrintendente non italiano e abbiamo il più grande direttore d’orchestra napoletano che lavora fuori". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)