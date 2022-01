Campania: presentato a Napoli progetto Think Local Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Per questo le Istituzioni – il Presidente della Regione attraverso l'Assessorato al Turismo -, insieme all'Unione Industriali Napoli e con la partecipazione attiva dei Direttori dei musei regionali e nazionali, lanciano l'appello alle imprese attraverso un protocollo di intesa. Le imprese che vorranno aderire al progetto, chiedendo l'inserimento alla Regione Campania in un'apposita lista, riporteranno fisicamente sul proprio prodotto un QRcode, disegnato per celebrare la Campania. Ogni prodotto venduto nel mondo, negli store fisici o digitali, attraverso questo QRcode diverrà una cartolina di ingaggio, rendendosi portavoce di un messaggio pubblicitario per invogliare i turisti a visitare la nostra Regione, creando quindi nella scelta dell'acquirente anche un riconoscimento a questo senso di appartenenza e di orgoglio. La Regione Campania realizzerà una pagina web dedicata dove l'utente verrà indirizzato attraverso il QRcode: potrà essere quindi stimolato l'incoming turistico attraverso la navigazione su piattaforme regionali realizzate ad hoc o direttamente sui siti culturali della Regione". Non ultimo, questo progetto di innovazione sociale ideato e donato dal Think Thank EroiNORMALI sarà il primo in Europa anche ad avere un "Non-fungible token" (NFT) di proprietà di una pubblica amministrazione, infatti il QRCode sarà registrato e donato al Presidente Vincenzo De Luca. (Ren)