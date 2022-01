Carcere: Di Sarno (M5s), Covid e carenze personale grave situazione in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Il sommarsi dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia e dell’annoso problema del sovraffollamento stanno generando enormi difficoltà all’interno delle carceri italiane, e in particolare nelle strutture campane tra cui quella di Poggioreale, uno dei penitenziari più grandi d’Italia. Ad aggravare ulteriormente la situazione, oltre alla cronica carenza di organico, concorre anche il dimezzamento del personale a causa del Covid. Stando a quanto riportato dal Garante campano e dal garante cittadino per i detenuti, molti degli ospiti del carcere hanno raccontato che non sono garantiti nemmeno i servizi primari e tutto ciò che riguarda la prevenzione igienico sanitaria. Si tratta, evidentemente, di una questione che non può essere ignorata, per il benessere di tutti coloro che vivono e lavorano all’interno dei penitenziari. Ecco perché, con una interrogazione scritta, ho chiesto alla ministra della Giustizia Marta Cartabia quali misure intenda adottare per ridurre il sovraffollamento a Poggioreale e la mancanza di personale”. E’ quanto ha affermato, in una nota, da Gianfranco Di Sarno, portavoce del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia della Camera. (Ren)