Vaccini: De Luca, entro fine gennaio vaccinati 150mila bambini in Campania

- "Nella fascia d’età 5-11 abbiamo raggiunto in Campania 102mila bambini vaccinati. Sono 380mila, andiamo con 4-5mila vaccinazioni al giorno. Questo è un dato molto importante: per fine gennaio possiamo arrivare a 150mila bambini vaccinati. Era questo il motivo per cui volevamo prorogare di due settimane l’apertura delle scuole elementari". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)