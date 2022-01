Covid: De Luca, non c'è chiarezza su parametri terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un dato per capire situazioni complicate. Quando a livello nazionale si stabilisce che si passa in zona gialla, se si supera il 10 per cento dell’occupazione terapie intensive bisogna riflettere su questo dato: il ministero ha stabilito il numero di terapie intensive aperte in relazione alla popolazione. Alla Campania più di 800, il Veneto 700 con 900mila abitanti in meno. Il Veneto segnala al ministero 1.010 posti disponibili, su mille posti. La Campania segnala 720 posti, trecento in meno. La nostra percentuale fatta su numero molto più basso. Vero che scontiamo commissariamento ma non è tollerabile stessa percentuale su Regioni con più posti denunciati. Merito di chi ha fatto ma dovremo poi dire che dovremmo ridurre di trecento numeri i nostri numeri. Per dire che se facessimo un discorso di verità in Italia, capiremmo che miracolo abbiamo fatto per reggere in Campania. Con trecento posti in meno rispetto ad altre Regioni più piccole". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)