Torino: delegata Metropolitana alle Politiche Giovanili, messa in rete di tutte le esperienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare rete con i Comuni, supportare gli amministratori locali a scambiarsi esperienze e condividere idee e progetti, scoprendo che le esigenze e i temi da affrontare sono gli stessi nelle piccole comunità come nei contesti urbani. Lo ha affermato la neo-delegata alle Politiche Giovanili, sociali e di parità della Città Metropolitana di Torino Valentina Cera, parlando delle modalità di lavoro che seguirà negli anni di consigliatura. "In questo il Pnrr è un’occasione storica - ha continuato Valentina Cera - e sono impegnata con i colleghi a massimizzare il risultato per investire tutti i finanziamenti per la ricucitura sociale e la rigenerazione urbana. Le politiche giovanili sono la nostra sfida per costruire il futuro". (segue) (Rpi)