Campania: De Luca, rassicurati da Leonardo per futuro stabilimenti

- "Abbiamo avuto due cose, una interessante e una preoccupante. Un incontro con i dirigenti di Leonardo sugli stabilimenti di Pomigliano e di Nola, abbiamo avuto rassicurazioni. Avremo occhi aperti ma rassicurati su produzioni future, al mantenimento di mix produzioni civili e militari, al potenziamento di Pomigliano come centro progettazione per tutto gruppo Leonardo. Rassicurazioni anche su cassa integrazione. Posto il problema di tutelare i nostri impianti e nuovi prodotti e chiesto valorizzazione università su cybersecurity". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)