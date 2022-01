Campania: De Luca, preoccupati da bandi ministero su fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preoccupati per gara su fibra ottica del ministero Sviluppo. Noi abbiamo il più grande produttore d’Europa che è Prysmian con stabilimenti importanti a Pozzuoli e a Battipaglia. Questo stabilimento è a rischio se va avanti quel tipo di gara. La preoccupazione: se facciamo gara per elevata qualità noi diamo respiro a produzioni italiane che sono più avanzate. Se chiediamo media-bassa qualità, apriamo un’autostrada a prodotti cinesi e mettiamo in crisi fabbriche italiane. Incredibilmente è stato fatto un bando che domanda produzioni di media e bassa qualità. Se andiamo avanti così rischiamo di chiudere altre fabbriche in Campania". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)