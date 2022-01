© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aperto hub vaccinale a Sorrento con collaborazione Federalberghi, grazie a dottor Accarino. In Campania primi per sequenziamento genomico delle varianti. Stiamo reggendo. Chiedo collaborazione e fiducia, ci stiamo arrivando al tetto e cominceremo la discesa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)