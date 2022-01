Campania: M5s, incontro con ministro Patuanelli su peste suina africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "A questo proposito si richiama l'attenzione sugli allevamenti della razza suina autoctona Casertana, in quanto essa viene allevata in forme di allevamento all'aperto e pertanto risulta più complesso intraprendere adeguate misure di biosicurezza. In questa direzione, il confronto avuto con il ministro Patuanelli è stato molto produttivo. Abbiamo accolto con estremo favore l'intenzione di costituire una cabina di regia unitaria nazionale per la gestione dell'emergenza e lo stanziamento di risorse immediate per la bio-sicurezza degli allevamenti a partire da quelli estensivi allo stato brado e di indennizzi per le imprese colpite". Infine gli esponenti M5s hanno concluso: "Nelle prossime ore ci confronteremo con l'Assessorato all'Agricoltura ed il Servizio Veterinario Regionale che hanno prontamente adottato una serie di misure finalizzate alla prevenzione rivolte a tutto il comparto suinicolo, con il coinvolgimento del settore venatorio regionale e le istituzioni locali. "Riteniamo indispensabile che si faccia un lavoro sinergico con tutte le regione per potenziare il sistema sanitario nazionale". (Ren)