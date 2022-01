Napoli: Caldoro, chiederemo dibattito in Regione su fondi teatro San Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione revoca i finanziamenti del lirico napoletano. Soldi pubblici per la cultura usati per finalità politiche e personali. Sono ancora troppo poche le voci critiche. Noi chiederemo un dibattito in Consiglio". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, interviene sui social in relazione al dibattito sul Teatro San Carlo, con un post dal titolo 'Le mani di De Luca sul San Carlo'.(Ren)