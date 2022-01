Piemonte: sciopero fame attivista Extinction Rebellion, chiesto Consiglio aperto su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista di Extinction Rebellion Torino Ruggero Reina è arrivato al quinto giorno di sciopero della fame in presidio davanti al Palazzo della Regione Piemonte a Torino, per chiedere la convocazione di un Consiglio regionale aperto sul tema del cambiamento climatico e le misure per contrastarlo. Oggi il consigliere regionale di Luv Marco Grimaldi ha incontrato l'attivista e successivamente su Facebook ha pubblicato un post a sostegno della causa di Extinction Rebellion. "Oggi, insieme ad altri 11 consiglieri e consigliere di minoranza, ho presentato richiesta formale di Consiglio straordinario, mercoledì in conferenza dei Capigruppo farò di tutto per convincere la maggioranza a fare sì che la seduta straordinaria si riunisca in Assemblea aperta. (segue) (Rpi)