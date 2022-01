Piemonte: Cirio e assessore Sanità, Piemonte arancione ma situazione epidemiologica migliora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andiamo in arancione, ma con un quadro epidemiologico che in realtà migliora, infatti la classificazione di rischio è scesa da alta a moderata. È il segno che la strada è quella giusta e proprio per questo è importante continuare a correre con i vaccini e mantenere sempre alto il livello di attenzione. Lo hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, commentando il passaggio di zona del Piemonte che da lunedì sarà arancione. (segue) (Rpi)