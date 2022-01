Covid: De Luca, su scuola situazione caotica da disposizioni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla realtà concreta: voglio salutare i docenti della scuola primaria Salvemini di Barra a Napoli che ci dicono che lunedì 10 avevano in presenza il 43 per cento degli alunni, da martedì il 28 percento in presenza. Situazione caotica, anche se c’è un bambino positivo. In attesa della certezza del tampone, passano giorni in cui non si capisce cosa fare. Esempio comune a tante scuole. Una parte di ragazzi presenti, un’altra a casa, a volte non si sa se si fa la Dad. Docenti e presidi stanno facendo un lavoro eroico innanzitutto per capire groviglio di norme in cui hanno fatto affondare la scuola". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)