Quirinale: De Luca, giunta ora di pensare a semipresidenzialismo alla francese

- "Si è detto di no all’elezione diretta perché siamo popolo che non ragiona. Sei sette anni fa forse ci saremmo trovati Grillo. Io non credo, ma la democrazia è fatta di lezioni e cittadini devono imparare a decidere con responsabilità. Dopo questa vicenda, l’Italia può imboccare strada di regime presidenziale alla francese. Elezione diretta su base programmatica e ballottaggio, ma sinceramente credo che questo sistema non regga più". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)