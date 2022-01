Quirinale: De Luca, sistema istituzionale italiano è agli sgoccioli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai sistema istituzionale che regge democrazia italiana è agli sgoccioli. Prima comprendiamo che è necessaria riforma è meglio è altrimenti andiamo verso balcanizzazione istituzioni e crisi. L’Italia è particolarmente debole. Il sistema francese, credo che de Gaulle ha capito per tempo come salvare la democrazia in Francia che aveva imboccato strada della disgregazione permanente come oggi in Italia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)