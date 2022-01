Quirinale: De Luca, inconcepibile tutto sia fermo in attesa nuova elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre si parla di elezione del Capo dello Stato, in Italia è bloccato tutto. Tutti i ministeri. Ho avuto possibilità interloquire con Giovannini, con Cingolani ma ho la sensazione che tutto il resto sia fermo e immobile. Soprattutto per parte burocratico e amministrative. Tutti fermi, non è possibile reggere un Paese. In attesa di sapere chi sarà presidente e destino del governo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)