Torino: Lo Russo, svolto primo tavolo attuazione Pnrr

- L'attuazione del Pnrr è una sfida decisiva per tutto il paese, da cui dipendono investimenti strategici che dovranno creare sviluppo e ripresa economica. Oggi si è riunita a Palazzo Civico, per la prima volta, la cabina di regia istituzionale di attuazione del Piano. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Insieme a Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Città di Torino, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino - continua Lo Russo - abbiamo voluto creare un coordinamento permanente con lo scopo di cogliere tutte le potenzialità del Piano in modo sinergico. È necessario un lavoro comune per realizzare con rapidità ed efficienza il Piano nazionale di ripresa e resilienza", conclude. (Rpi)