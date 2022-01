Piemonte: Ufficio presidenza regionale solidale con associazione Memorial in Russia per chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Stefano Allasia con gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza e del Comitato regionale dei Diritti Umani e Civili ha espresso solidarietà ai responsabili e collaboratori dell'associazione Memorial in Russia, che è stata chiusa con una sentenza. Il Memorial è stato fondato da alcune personalità di spicco del movimento dissidente sovietico, tra cui il premio Nobel per la pace Andrej Sacharov ed oggi conta una rete capillare di volontari in Russia e numerose sedi in altri paesi, tra cui l’Italia. (segue) (Rpi)