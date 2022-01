Piemonte: Ufficio presidenza regionale solidale con associazione Memorial in Russia per chiusura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa decisione mette a tacere una voce non ideologica e censura una realtà che documenta una ricerca storica libera da pregiudizi - hanno affermato i componenti dell'Udp -. Per questo condanniamo la chiusura del centro studi, che dalla metà degli anni ottanta ha contribuito a conservare il ricordo delle vittime represse in Urss e a diffondere una cultura per le libertà civili. Un’ importante istituzione che ha fatto emergere anche le numerose violazioni presenti in Russia in materia di diritti umani. Il nostro auspicio è che il tribunale moscovita rettifichi la sentenza, affinché l’associazione possa riprendere quanto prima la sua attività", hanno concluso. (Rpi)