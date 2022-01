Torino: assessora al Lavoro, quasi pronto aggiornamento Protocollo intesa per sicurezza cantieri edili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessora al Lavoro di Torino Gianna Pentenero ha confermato che il nuovo Protocollo d'intesa per la sicurezza dei cantieri edili, a seguito del crollo della gru in via Genova, è in fase di ultimazione. Lo ha fatto in una commissione di aggiornamento dedicata al tema della sicurezza sul lavoro. "La necessità di migliorare le norme è urgente, perché nel periodo primaverile ed estivo aumenteranno i cantieri. Ed è quindi necessario che tutti i soggetti svolgano al meglio la propria parte", ha concluso Pentenero. (Rpi)