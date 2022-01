Piemonte: Cna Piemonte Nord, con caro energia aumento spesa anche di oltre 18 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Cianciolo, presidente Cna Fita Piemonte Nord ha sottolineato "questo è un paradosso che penalizza le imprese che hanno effettuato investimenti green. Nelle ultime settimane il costo medio del metano per autotrazione ha superato 1,81 euro/Kg obbligando molte imprese a fermare i veicoli a causa dei costi insostenibili. È necessario quindi un taglio urgente alle imposte sul carburante per non fermare l’autotrasporto", ha concluso. (Rpi)