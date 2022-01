© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove linee in cavo saranno realizzate con isolamento in Xlpe, tecnologia avanzata che necessita di minore manutenzione. L'avvio dei lavori è previsto per il 2023, con una durata dei cantieri che sarà di circa 12 mesi. Più in generale, Terna investirà oltre 370 milioni in Piemonte per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale in funzione della transazione energetica. (Rpi)