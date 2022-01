Piemonte: peste suina, in corso monitoraggio carcasse chiesti primi 100 milioni a governo per risarcimento aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo procedendo con il monitoraggio a tappeto delle carcasse di cinghiale su tutto il territorio piemontese. Ad oggi, abbiamo campionato in Piemonte 65 cinghiali, 12 dei quali, tutti nella 'zona infetta', sono risultati positivi al test della Peste Suina Africana. Abbiamo in corso 4 analisi, i restanti 49 casi sono negativi. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi al termine del Tavolo sanitario sulla peste suina africana svoltosi con i rappresentanti delle Organizzazioni agricole piemontesi. "La priorità, in questo momento, è definire con la migliore precisione possibile l’effettiva area di circolazione del virus - ha continuato Icardi -. Come previsto dalla legge, contiamo di poterlo fare nel giro delle prossime due settimane, in modo da procedere con le misure di isolamento della zona interessata". (segue) (Rpi)