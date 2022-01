Piemonte: peste suina, in corso monitoraggio carcasse chiesti primi 100 milioni a governo per risarcimento aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Icardi ha poi spiegato quali saranno i prossimi passi da seguire rispetto all'emergenza. "Parallelamente, nella zona infetta definita dal Ministero, avvieremo il depopolamento dei suini domestici degli allevamenti allo stato brado e famigliari, maggiormente a rischio di contatto con i suini selvatici. Martedì prossimo sarò a Roma con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per presentare al governo il piano degli interventi interregionali elaborato in collaborazione con le organizzazioni agricole. E’ fondamentale che i Ministeri interessati si preparino a una visione di medio e lungo termine della gestione dell’emergenza e abbiano contezza dei danni che fin da oggi gli operatori del comparto suinicolo stanno ingiustificatamente subendo a causa della contrazione del mercato. Per questo, la Regione Piemonte ha già chiesto al Governo un primo stanziamento di 100 milioni di euro da destinare nell’immediatezza a chi avrà delle ripercussioni negative sulla propria attività. (segue) (Rpi)