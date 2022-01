Quirinale: De Luca, vorremmo conoscere programmi del nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe bene sapere in relazione alla riforma della giustizia conoscere le opinione delle persone che si scelgono, quale è l’opinione del Capo dello Stato su Mezzogiorno e sburocratizzazione. In altri Paesi elezione è legata a programmi. Questo in Italia è difficile e allora verrebbe voglia di dire che anche in Italia sarebbe bene introdurre elezione diretta per evitre immagini imbarazzanti a cui stiamo assistendo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)