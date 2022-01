Covid: De Luca, numero impressionante di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sensazione che si ha è che abbiamo un numero impressionante di morti per Covid. Da questo punto di vista emergenza drammatica. Ma su estensione del contagio, siamo fermi sotto i 200mila. Nessuno è in grado di sapere cosa succederà. La sensazione è che si vada verso un assestamento. E questo lascia intuire che da fine gennaio avremo discesa del contagio. Dobbiamo stringere i denti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)