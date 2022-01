Covid: De Luca, no vax hanno danneggiato sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia ragionevole cominciare da fine gennaio lenta discesa del contagio. Stanno crescendo i numeri dei vaccinati anche con prima dose, che mi pare si stiano svegliando. Meglio tardi che mai. Devono sapere che si sono assunti la responsabilità di danneggiare drammaticamente i pazienti non Covid. L’esplosione di contagio ha obbligato tutta Italia a mettere gli altri in secondo piano. Creando danni enorme a pazienti oncologici, cardiologici e diabetici". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)