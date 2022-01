Covid: De Luca, grazie a personale scolastico, lavoro eroico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Campania regge bene sul Covid, continuo a registrare posizione propagandistica e demagogica del Ministero della Pubblica istruzione su scuola. Premesso che l’obiettivo è mandare a scuola tutti i ragazzi, ma non fare demagogia e chiudere occhi davanti alla realtà. Ringrazio personale docente, presidi, per il lavoro immane che fanno in situazione di confusione totale. Lavoro eroico". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)