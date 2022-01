Covid: De Luca, da ministero dati mistificatori su contagi a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diversamente da quello che ha comunicato il ministro della pubblica istruzione, che ha dati mistificazione, non è vero che abbiamo 93 per cento di dati normali. Pura mistificazione. A oggi i positivi che abbiamo in Campania nella fascia età 0-13 anni è di 29mila unità. Questi i dati rilevati dall’11 gennaio a oggi. Nel periodo 11-19 gennaio a Napoli 1 sono stati 5mila, che se confrontato con ultimi 10 giorni del 2021 è incremento del 132 per cento". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)