Abruzzo: calo demografico, in sette anni persi quasi 49 mila abitanti (2)

- Dal report "L'economia abruzzese negli ultimi venti anni" si rileva che il valore aggiunto prodotto negli ultimi 20 anni subisce una flessione del 9,6 per cento, valore di gran lunga peggiore di quello italiano che stato del 2,8 per cento. La flessione abruzzese, pari al triplo di quella italiana, attribuisce all'Abruzzo uno spread negativo di ben 6,8 punti percentuali che tende a crescere, e posiziona l'Abruzzo al 13esimo posto nella graduatoria delle regioni italiane. Dai dati dei due report esce rafforzata l'impressione che l'economia abruzzese sia in affanno. L'Abruzzo ha bisogno di cambiare marcia individuando, senza tralasciare il faticoso e importante lavoro già in atto, due fondamentali direttrici che gli permettano di affrontare i nodi nevralgici della Regione che riguardano da un lato, per superare gli squilibri locali, un progetto di sviluppo e riequilibrio territoriale e dall'altro, per superare le difficoltà in cui versa il sistema produttivo, una grande, imponente ed efficace iniziativa che riesca, attraverso l'innovazione, a rendere più competitivi tutte le attività economiche. La popolazione abruzzese passata da 1.329.918 abitanti del 31 dicembre 2013 a 1.281.012 del 31 dicembre 2020 registrando un decremento di 48.906 abitanti. In valori percentuali la flessione del 3,68 per cento della popolazione abruzzese stata pari a ben due volte quella italiana che ha registrato un decremento dell'1,84 per cento. Si è, di fatto, creata l'area metropolitana Chieti‐Pescara (città diffusa) che conta una popolazione di 346.759 abitanti distribuita su una superficie di 645 Kmq mentre il resto dell'Abruzzo segna 934.253 residenti su una superficie di 10.150 kmq. L'Area Metropolitana Chieti‐Pescara composta dai Comuni di Pescara, Chieti, Silvi, Cepagatti, Città S. Angelo, Collecorvino, Montesilvano, Moscufo, Spoltore, Cappelle sul Tavo, Pianella, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Francavilla al mare. L'area metropolitana Pescara‐Chieti raccoglie il 27 per cento della popolazione ed è concentrata su appena il 6 per cento del territorio, ha una densità abitativa di 538 abitanti per kmq pari a cinque volte e mezzo quella del resto dell'Abruzzo che conta 98 abitanti per kmq. (segue) (Gru)