Abruzzo: calo demografico, in sette anni persi quasi 49 mila abitanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area metropolitana, al contrario del resto della Regione, ha registrato un costante e consistente incremento fino a pochi anni fa ma negli ultimi anni ha subito una battuta d'arresto e restano in crescita i soli Comuni di Francavilla e San Giovanni Teatino. Altro aspetto che emerge dalla ricerca nel 2020 in Abruzzo si contavano 82.568 stranieri su un totale di 1.281.012 abitanti, annota la presenza del 6 per cento di stranieri registrando uno spread negativo di 3 punti percentuali rispetto al 9 per cento nazionale. L'Abruzzo è poco attrattivo anche per gli stranieri che potrebbero comunque contribuire al miglioramento del bilancio demografico della regione. Tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2020 si registra un decremento forte nelle province dell'Aquila (‐14.828), e di Chieti (‐16.636) meno consistente in quelle di Teramo (‐9.053) e di Pescara (‐8.389). In valori percentuali la popolazione decresce di più all'Aquila (‐4,85 per cento) e a Chieti (‐4,25 per cento), meno a Teramo (‐2,92 per cento) e a Pescara (‐2,60 per cento). Le flessioni sono tutte superiori a quella media italiana (‐1,84 per cento). Nei Capoluoghi le flessioni sono state a Chieti ‐3.228,a Pescara ‐2.994, a Teramo ‐2.281 e a all'Aquila ‐1.115. In valori percentuali flettono Chieti ‐6,16 per cento, Teramo – 4,17 per cento, Pescara – 2,46 per cento e L'Aquila – 1,58 per cento. Mentre la provincia dell'Aquila quella che decresce di più rispetto alle sorelle abruzzesi, tra i capoluoghi l'Aquila quello che decresce di meno. (segue) (Gru)