Imprese: Nupi Industrie Italiane, da Intesa Sanpaolo tre milioni di euro con garanzia green di Sace

- La crescita sostenibile al centro del progetto di crescita della Nupi Industrie Italiane, azienda specializzata nella produzione di tubature in materiale polimerico per il trasporto di fluidi in pressione, finanziato da Intesa Sanpaolo con 3 milioni di euro, assistito dalla Garanzia green di Sace. Un intervento che rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. Lo rende noto un comunicato. L’operazione - spiega la nota - nasce dalla volontà dell’azienda di sviluppare ulteriormente le tecnologie innovative a propria disposizione così da ridurre i consumi di materie prime e gli scarti di produzione, con conseguente aumento alla sostenibilità ambientale dei processi e della capacità produttiva. Il tutto con un’attenzione peculiare anche al sostegno dei progetti sociali dei territori di riferimento e alla valorizzazione delle persone del Gruppo. Nell’ambito dell’operazione con Intesa Sanpaolo, infatti, la Nupi ha voluto stipulare una polizza collettiva infortuni per assicurare a tutti i propri dipendenti un sistema di welfare aziendale a tutela della serenità e sicurezza professionale. La Nupi Industrie Italiane, già Nupigeco, è un’azienda specializzata nello sviluppo e produzione di sistemi di tubazione per il settore idrosanitario, industriale, gas, irrigazione riscaldamento, con l’esperienza nella produzione di tubazioni polimeriche specificatamente dedicate ai mercati petroliferi, chimici e petrolchimici. (segue) (Com)