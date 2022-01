Piemonte: l'assessore agli Affari Legali, Governo dovrà pagare 11 milioni per scippo fondi già assegnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi dovrà pagare alla Regione Piemonte 11 milioni di euro per il tentato scippo dei fondi per la riqualificazione urbana già realizzata nelle aree popolari di Nole e Rivalta, salvando i comuni dal default di bilancio. Lo ha annunciato l'assessore agli Affari Legali del Piemonte Maurizio Marrone, insieme al consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Davide d'Agostino in una nota stampa. "Grazie all'avvocatura regionale abbiamo messo una pietra tombale al Tar sullo scippo da parte dell'Esecutivo, che con un colpo di spugna, aveva revocato infatti i milioni di euro già assegnati ai comuni piemontesi di Rivalta e Nole, una vergogna di cui Fratelli d'Italia aveva chiesto conto all'esecutivo. E' inaccettabile da parte del Governo assegnare delle risorse, far effettuare alle amministrazioni gli interventi milionari di riqualificazione, e poi rimangiarsi la parola revocando il contributo - ha continuato Marrone -. (segue) (Rpi)