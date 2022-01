Piemonte: l'assessore agli Affari Legali, Governo dovrà pagare 11 milioni per scippo fondi già assegnati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al comune di Rivalta 3,6 milioni per via Primo Maggio, interventi di edilizia sovvenzionata la Parrocchia di via Fossano. Al comune di Nole 1,9 milioni per la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele e la nuova Torre civica. Tutti interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare le infrastrutture dei quartieri con presenza di forte disagio abitativo, e che ora saranno totalmente coperti dai fondi del governo. Una vittoria, contro l'arroganza di un governo forte con i piccoli, che questa volta ha trovato però sulla sua strada una Regione determinata a difendere il territorio e i bilanci dei suoi comuni. Ha vinto il lavoro di squadra fatto di sinergia trasversale tra l'avvocatura regionale, le amministrazioni comunali e i loro legali", ha concluso Marrone. (Rpi)