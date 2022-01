Napoli: assessore Beretta, no ad aumento tasse nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Pnrr abbiamo una serie di risorse, abbiamo già stanziato 100 milioni di euro per l'Albergo dei poveri messo recentemente in bilancio. C'è un programma di vari progetti che vanno concretizzati". Lo ha detto l'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Beretta, interpellato dai giornalisti prima del consiglio comunale, convocato in seduta monotematica sul Patto per Napoli. "Stiamo mettendo appunto un piano per il rilancio della città - ha proseguito Beretta - prevediamo un miglioramento del patrimonio, sono 65 mila immobili in condizioni molto difficili. Dobbiamo migliorare la riscossione e recuperare l'evasione. Prima di arrivare a parlare di tasse, bisogna affrontare tutte queste questioni". "Penso di poter dire - ha annunciato l'assessore - che nel 2022 non ci sarà un aumento di tasse. Il problema complessivo della parte fiscale esiste ma ci saranno tempi e modi per discuterne. Non lanciamo allarmi". (Ren)