Napoli: Manfredi, città in dissesto, "Patto" rappresenta salvezza

- "Dobbiamo contestualizzare questa questione nell'ambito di questo Patto che dobbiamo firmare per Napoli. Il governo ci dà 1,3 miliardi a fondo perduto, che rappresenta veramente la salvezza della città che oggi è praticamente in dissesto. L'ultimo piano di rientro dell'amministrazione precedente non è stato approvato. Noi oggi ci troviamo in una condizione di dissesto, l'intervento governativo, che è straordinario, richiede alla città uno sforzo guardando alla possibilità di vari aspetti, in primo luogo la riscossione". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della seduta del consiglio comunale monotematica sul "Patto per Napoli". (Ren)