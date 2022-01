Teatro: Manfredi, il San Carlo patrimonio della città e d'Italia, va tutelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il San Carlo è un patrimonio della città e dell'Italia e va tutelato in tutti i modi. E' importante che ognuno faccia la sua parte". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato la possibilità che la Regione blocchi le risorse che, come socio fondatore, stanzia per il Teatro partenopeo. "L'osservazione della Regione non è di oggi, è una richiesta fatta al ministero mesi fa, prima che mi insediassi. C'e' una richiesta di chiarimenti su alcune procedure amministrative messe in campo dall'attuale gestione del San Carlo. Noi abbiamo un ministero vigilante, che ha effettuato un'ispezione. Invieremo dei documenti aggiuntivi, messi a disposizione dalla Regione". Ha concluso il sindaco. (Ren)