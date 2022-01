Piemonte: Cna Piemonte Nord, con caro energia aumento spesa anche di oltre 18 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai prezzi attuali del gasolio, i costi di gestione di un camion aumentano di 9.300 euro l’anno secondo i calcoli di Cna Fita, pari a un impatto del 7 per cento dei valori indicativi dei costi di esercizio. Il caro-carburante è ancora più pesante per i veicoli green. Un camion a metano deve sopportare un rincaro del carburante dell’86,60 per cento che si traduce in un aumento di spesa di oltre 18mila euro l’anno. Lo ha affermato Piergiorgio Pozzuolo, responsabile Cna Fita Piemonte Nord. (segue) (Rpi)