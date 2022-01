Napoli: usura ed estorsione, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Torre del Greco (Napoli) hanno arrestato 4 donne ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita all'usura e all'estorsione operante a Portici (Na). L'attività di indagine è originata dalla denuncia di un cittadino che ha consentito di mettere in luce di una rete di prestiti usurari di somme di denaro, ricomprese tra i 200 ed i 1000 euro circa, che le vittime richiedevano per far fronte a gravi difficoltà economiche. Prestiti che sarebbero stati elargiti dall'organizzazione con tassi di interesse tra il 20 e il 75 per cento per una complessiva movimentazione di decine di migliaia di euro. Inoltre, secondo gli inquirenti, le indagate avrebbero compiuto richieste estorsive fatte attraverso gravi minacce finalizzate a costringere le vittime al pagamento di quanto da loro preteso. Nel corso di ulteriori indagini è stata sequestrata documentazione relativa ai prestiti elargiti, attualmente al vaglio degli inquirenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. (Ren)