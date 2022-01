Abruzzo: calo demografico, in sette anni persi quasi 49 mila abitanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comuni montani in fase di spopolamento, al 31 dicembre 2020, sono 186 e contano una popolazione di 273.828 abitanti, hanno subito, in 7 anni, un decremento di 28.796 unità che in valori percentuali pari al 9,52 per cento e rappresentano il 21 per cento del totale della popolazione. Tra il 2013 e il 2020 i comuni con più di 15 mila abitanti che crescono sono Francavilla (+1.159), Montesilvano (+952), Martinsicuro (+223) e Vasto (+124).Decrescono Sulmona (‐2.265), Lanciano (‐1.246), Ortona (‐1.230), Avezzano (‐738), Silvi (‐ 337), Giulianova (‐179), San Salvo (‐166), Roseto (‐66) e Spoltore (‐59). La crescita più elevata, sia in valore assoluto che in valore percentuale, stata registrata a Francavilla (+1,159; +4,73 per cento) che conquista il primo posto nella graduatoria regionale. La flessione più alta, sia in valore assoluto che in valore percentuale, a Sulmona (‐2.265;‐ 9,09 per cento) che si piazza all'ultimo posto nella graduatoria. I 15 comuni che crescono di più tra il 2013 e il 2020. Tra i comuni che crescono indossa la maglia rosa Villa Sant'Angelo, il secondo posto spetta ad Alfedena e il terzo posto a San Giovanni Teatino ( seguono poi i comuni di Tortoreto, Santa Maria Imbaro, Scoppito, Francavilla a Mare, Altino, Treglio, San Demetrio nei Vestini, Alba Adriatica, Pizzoli, Corropoli, Mozzagrogna, Cepagatti). Nella graduatoria regionale, tra i comuni che hanno subito il più alto decremento, si assegna la maglia nera a Villa Santa Lucia, si piazza al penultimo posto. (Gru)