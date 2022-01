Sardegna: Solinas su turismo, dati dossier Cna confermano bontà strategia regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come evidenzia Cna, una crescita tripla rispetto a quella nazionale che ha premiato la Sardegna come regione italiana con la ripresa maggiore - ha sottolineato l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -. Non è certo una casualità. I grandi eventi sportivi che abbiamo promosso senza sosta, le iniziative culturali che hanno valorizzato il patrimonio storico isolano, in particolare l'archeologia, e la partecipazione alle fiere turistiche nazionali e internazionali hanno contribuito all'ampliamento dell'offerta turistica e anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici, rafforzando l'idea di un'isola sicura anche nell'era del pericolo sanitario. Le iniziative della Regione, ovviamente, non si fermano e puntando anche su altri segmenti, come il turismo religioso e quello congressuale, la Sardegna intende recitare un ruolo da protagonista nel mercato turistico. Numeri - ha continuato l'esponente della Giunta Solinas - che infondono fiducia per il futuro e ci spronano a proseguire sulla strada intrapresa per far crescere e consolidare la competitività turistica della Sardegna, sempre più convinti che il turismo rappresenti un volano fondamentale per l'economia della Sardegna. Dobbiamo farci trovare pronti per quando, inevitabilmente, l'emergenza sanitaria terminerà e la Sardegna potrà dimostrare la sua capacità attrattiva come meta turistica nazionale e internazionale". (Rsc)